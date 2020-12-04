‘Muhtişim’ gelir 100 milyon lira!

Yaşaroğlu, “Ürünlerimizin satışının 2019’a göre bu yıl 1.5 kat artmış olması bize Kral Şakir ile sadece çocukların çok sevdiği bir karakter değil, yerli firmalarımız için de aslında bir ‘karakter fabrikası’ yarattığımızı göstermiş oldu. 2021 yılı için satış hedefimizi yine yerli firmalarımızla yol alarak 2 kat artış olarak belirledik” dedi.



Karakterin, 2016’dan beri perakende ve TV kategorisinde büyüdüğünü dile getiren Yaşaroğlu, “Ortadoğu’dan Afrika ve Türki Cumhuriyetlere kadar, 18 farklı ülkede 8 ayrı dilde gösterimde olan çizgi dizinin ürünleri yurtdışından da talep görüyor. Türk firmaları Kral Şakir ve arkadaşlarını 10 milyon adet üretimle ve 200’ü aşan ürünle yurtdışına taşıyor” diye konuştu.