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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Mühürlenmiş baz istasyonları açılsın’
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    28.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Mühürlenmiş baz istasyonları açılsın’

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, koronavirüsle mücadelede herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, 3 operatörün belediyeler tarafından mühürlenmiş 2 bin civarında baz istasyonu bulunduğunu söyledi.

    ‘Mühürlenmiş baz istasyonları açılsın’

    Süel, “Belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz. Zaman dayanışma zamanı. Kamu hizmeti olan şebekelerimizin devamlılığı, kesintisiz bağlantı sağlayabilmemiz için çok önemli” dedi.

    Şebekelerinin devamlılığı için talepte bulunduklarını dile getiren Süel, “Buna ilk olumlu yanıt veren Çınarcık Belediyesi oldu. Mühürlü olan baz istasyonlarımız konusunda aksiyon aldı ve mührü kaldırdı. Diğer belediyelerden baz istasyonlarımızdaki mühürleri kaldırmalarını talep ediyoruz” diye konuştu.
    Hasan Süel, bu dönemde birlik beraberlik ve dayanışmanın, rekabetin değil iş birliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, “3 operatör olarak ortak hareket etme, toplumun sosyal ihtiyaçlarına cevap veren faaliyetler yapma isteğimiz var. Bunun için de devletimizle yakın temastayız” ifadelerini kullandı.

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