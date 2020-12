‘Mükerrer yatırımla para çarçur olmasın’

Ümit Önal, ‘İş Dünyası Söyleşileri’ kapsamında AA’ya konuştu. Türk Telekom’un son 1 - 2 yıldır çeyreklik bazda açıklanan finansal sonuçlarla her seferinde kendi rekorunu egale ettiğine dikkati çeken Önal, yukarı yönlü ivmenin gelecek yıl da sürmesini beklediklerini söyledi.

Önal, Türkiye’nin dijital dönüşümüne son 15 yılda 17.2 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını aktararak, “Yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Pandemi ile tetiklenen kesintisiz iletişim ihtiyacı yatırım iştahımızı artırıyor. Daha önemlisi, gelirlerimizdeki artış bizi iştahlı hale getiriyor. Bu kapsamda Türk Telekom’un 2021’de de büyüme hikayesine devam edeceğine inanıyoruz” diye konuştu.

Fiberleşme ve 5G

Ümit Önal, altyapı paylaşımına ilişkin tavırlarının çok net olduğunu vurgulayarak, “Türk Telekom olarak mükerrer yatırımın önüne geçmek için tüm yeni yerlere altyapıyı birlikte götürmeye her zaman açığız” diye konuştu.

Türkiye’de faaliyet gösteren diğer operatörlerin baz istasyonlarına fiberin götürülmesi için de hizmet vermeye hazır olduklarını aktaran Önal, şöyle devam etti:

“Türk Telekom özelleştirmeyle ülkenin sahipliğindeki bir altyapının hem kullanım hem geliştirme hakkını aldı. Buraya 15 yılda 17.2 milyar dolarlık yatırım yaptı. Türk Telekom’un bu kadar yatırım yaptığı bir yerde, sadece satın alma gücünün yüksek ve nüfusun yoğun olduğu ‘Kadıköy’de Moda’da, Ankara’da Kızılay’da altyapıyı açmanı istiyorum’ şeklindeki seçki talepler akla, izaha, ticarete, mantığa uygun değil.

Bu tür teklifleri yapıp, sonra ‘Türk Telekom ortak altyapıya çok da hazır değil’ şeklinde yakıştırma yapılmasını biraz maksatlı görüyorum. Biz ülkenin fiberleşmesi ve 5G ile tanışması için üzerimize düşeni her zaman yaptık. Diğer operatörlerle de ortak yola çıkmaya her zaman hazırız. Bunun için imzaya gerek yok, sözü yeter. Kaldı ki şu an altyapımızdan abonelik yapabiliyorlar. Diğer operatörlerin fiber dahil altyapımızdan 3.1 milyon abonelikleri var.”

Afete yönelik yeni teknoloji

Dünyadaki operatörlerin gelirlerinden yatırıma ayırdıkları payın ortalama yüzde 14 - 16 bandında olduğunu, bu oranın Türk Telekom’da yılın 9 ayında yüzde 21’lere dayandığını aktaran Önal, şöyle devam etti:

“Türk Telekom olarak dünya ortalamasının üzerinde yatırım yapıyoruz. İştirakimiz Argela ile mobil şebekeleri sanal akıllı yazılımla dilimleyen VRAN (Yazılım Tanımlı ve Dilimlenebilir Sanallaştırılmış Radyo Erişim Şebekesi) teknolojisi üzerinde çalışmalarımız son aşamaya geldi, yakında lansmanını yapacağız. Bu teknolojiyi dünyadaki birçok operatöre de uygulayabileceğiz. VRAN ürünümüz mobil şebekelerin kapasitesini yönetme konusunda tam da böyle afet anlarında çok işimize yarayacak. Bu yeni dilimleme teknolojisiyle, belirlenen alandaki baz istasyonlarına istenen kadar kapasite verilecek. Şu anda kim önce arama yapıp bağlanırsa hat ona tahsis ediliyor. VRAN ile bunu sanal olarak programlayarak ilk yardım ve kurtarma ekiplerinin aramalarını önceliklendirmek mümkün olacak. Yine belli bir bölgeye kapasite verip oradaki başarısız aramaların önüne geçilebilecek.”