10.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Muratbey Peynirleri’nin kurucusu hayatını kaybetti
Muratbey Peynirleri’nin temellerini atan Bilal Erol, 94 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Eminönü’nde Muratbey Peynirleri’nin temellerini atan, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol’un babası Bilal Erol, vefat etti.
Bilal Erol’un cenaze namazı, dün öğle vakti Üsküdar’daki Ferah Mahallesi Yeni Camisi’nde kılındı. Erol’un cenazesi, Çengelköy Mezarlığı’na defnedildi.