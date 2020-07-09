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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika: Peynir devini kurmuştu! Bilal Erol hayatını kaybetti
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    09.07.2020 - 13:33 | | AA

    Son dakika: Peynir devini kurmuştu! Bilal Erol hayatını kaybetti

    Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan Bilal Erol, 94 yaşında hayatını kaybetti.

    Son dakika: Peynir devini kurmuştu! Bilal Erol hayatını kaybetti

    İstanbul Eminönü'nde Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol'un babası Bilal Erol, vefat etti.

    Bilal Erol'un cenaze namazı, bugün öğle vakti Üsküdar'daki Ferah Mahallesi Yeni Camisi'nde kılınacak.

    Erol'un cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek. 

    Son dakika: Peynir devini kurmuştu Bilal Erol hayatını kaybetti

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