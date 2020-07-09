09.07.2020 - 13:33 | | AA
Son dakika: Peynir devini kurmuştu! Bilal Erol hayatını kaybetti
Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan Bilal Erol, 94 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul Eminönü'nde Muratbey Peynirleri'nin temellerini atan, Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Recai Erol'un babası Bilal Erol, vefat etti.
Bilal Erol'un cenaze namazı, bugün öğle vakti Üsküdar'daki Ferah Mahallesi Yeni Camisi'nde kılınacak.
Erol'un cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.