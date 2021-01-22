Mustafa Koç, vefatının 5. yıl dönümünde anıldı

Pandemi kurallarına riayet edilen anma törenine Koç Ailesi, Koç Topluluğu yöneticileri ve sevenleri katıldı. Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Mustafa Bey çevresindekilere heyecan ve umut aşılayan, yaşama ve topluma değer katan, vizyon sahibi, hayatı seven, ilham veren bir liderdi. Hep en iyisini yapma gayretinde oldu. Ama ne yaparsa yapsın, vicdanının sesini dinledi. Alçakgönüllüydü; samimiydi. Hayatına dokunduğu herkesin saygısının yanında sevgisini de kazandı. Kıymetli hatırasını yüreğimizde yaşatacak, bize miras bıraktığı liderlik vizyonunu Koç Topluluğu’nu daha da ileri taşıma gayretimizde rehber kabul edeceğiz.”