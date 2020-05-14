Müstakil eve zam kiraya hızlı artış

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını insanların yaşam alanı tercihlerini etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda balkonlu, bahçeli ve müstakil konutlara yönelik talep artışı gayrimenkul piyasasında kendini gösteriyor.

Evde geçirilen zamanın artması, fazladan çalışma alanı arayanların müstakil konutlara olan talebi, bu gayrimenkullerde hem satış, hem de kira fiyatlarını artırdı.

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın, koronavirüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı 11 Mart öncesi ve sonrasında gayrimenkul satış ve kira fiyatlarındaki değişim incelemesine göre, artan talep ile birlikte müstakil konutlar için satış fiyatı yüzde 25, kira fiyatı ise yüzde 18 yükseldi.

‘Bina görmeyelim...’

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Yönetim Kurulu Üyesi Sühran Aras, mevcut dönemin gayrimenkul sektörünü büyük bir dönüşüme ittiğini belirtirken, 1+0, 1+1 ve balkonsuz evlerin satışının çok zor olacağını söyledi.

Bu kapsamda firmaların konut projelerinde önemli bir profil değişimine gideceğini anlatan Aras, “Yoksa satamayacaklar. İnsanlar artık Kovid-19 geçse bile balkonsuz ev istemeyeceğini belirtiyor. ‘Camdan, balkondan bakınca karşıdaki binayı görmek istemiyorum’ diyorlar” açıklamasını yaptı.

İçi boşsa bakılıyor

Fiyatların yükseliş trendinde olduğunu kaydeden Aras, buna rağmen talebin düşmediğini dile getirdi. Aras, “Fiyatın düşeceğini düşünmüyorum çünkü bu tüm dünyanın etkilendiği sağlık kaynaklı bir kriz. Satışlar sürüyor ve hiç zorun yaşamadık. Fiyatlarda bir tık yükseliş bekliyoruz. Ev sahibi veya kiracı satılık konutta oturuyorsa salgın nedeniyle gösterme yapamıyoruz. İçi boş daire satılıyor. Dolayısıyla bunlar azalacak ve bu da fiyatlara yansıyacak” diye konuştu.

‘Tüketici hızlı karar veriyor’

Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, pandemi öncesinde alım süreçlerinin ortalama olarak bir ay sürerken, bu süreçte müşterilerinin daha hızlı karar aldığını gözlemlediklerini söyledi. Kuzu, “Satış ofislerine gelen misafirlerimiz bu süreçte genelde evlerimizin bahçe kullanım detaylarını, zamanında teslim olup olamayacağını ve aidatları öğrenmek istiyorlar” dedi.

Ulaşılabilir fiyata talep

İstanbul’da yataya yayılan az katlı konut projeleri için arsa arzının kısıtlılığına bağlı olarak şehrin çeperlerine doğru yayılımın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Duygu Yılmaz, “İçinde bulunduğumuz süreç ile birlikte uzaktan çalışma modellerinin hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi söz konusu olabileceğinden önümüzdeki süreçlerde bu projelerin ulaşım sıkıntılarının daha tolere edilebilir hale geleceği düşünülüyor” diye konuştu.

Kent dışı projelerin yoğunlaştığı bölgeler olarak Göktürk, Kemerburgaz, Bahçeşehir, Sarıyer ile Beykoz, Şile hattını oluşturan, İstanbul’un kuzey kesiminde kalan bölgeye de özellikle işaret eden Yılmaz, “Bu bölgelerde inşa edilen villa projelerinin ise; doğaya yakınlıkları, sakin ve nezih bir yaşam tarzı sunmaları, villaların kullanım alanı alternatifleri gibi özelliklerinin ön plana çıktığı görülüyor” dedi.

Yılmaz, Kovid-19 salgınıyla birlikte pazarda ulaşılabilir fiyatlı müstakil evleri içerecek projeler içi talep oluşacağını söyledi.

Avrupa yakası daha pahalı

TSKB Gayrimenkul Değerleme ise önceki gün yayınladığı değerlendirmede, bahçeli müstakil konut tipi olarak villaların öne çıktığı, İstanbul’da yaşanan talep artışıyla birlikte fiyatlarda da artışlar görüldüğü belirtildi.

Sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunan TSKB Gayrimenkul Değerleme AŞ Özel Projeler Departmanı Kıdemli Değerleme Uzmanı Duygu Yılmaz, İstanbul’un iki yakası arasında bir karşılaştırma yapıldığında Avrupa yakasında yer alan villa projelerinin Anadolu yakasına göre daha yüksek satış rakamlarına sahip olduğunu belirtti. Yılmaz, villa tipi konutlarda son üç aylık değer artışıyla ilgili ise şu bilgileri verdi:

Ne kadar arttı?

“Avrupa yakasında ortalama yüzde 10 ile yüzde 15 arasında, Anadolu yakasında ise ortalama yüzde 5 ile yüzde 10 arasında bir artış yaşandığı görülüyor. Son zamanlarda bahçeli konut arayışının arttığı söylenmekle birlikte, yapılan satışların salgınla birlikte oluşan belirsizlik ortamında seyrek gerçekleştiği gözleniyor.

Bahçeli konutlar ile ilgili olarak kiralama işlemlerinin ise daha fazla artış gösterdiğini söylemek mümkün. Talep edilen kira fiyatlarındaki artış oranına bakıldığında ise; Avrupa yakasında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 35 arasında, Anadolu yakasında ise yaklaşık yüzde 15 ile yüzde 25 aralıkta bir oranda artış yaşandığı görülüyor. Bu durum da yine satılık villa arayışından ziyade kiralık villa arayışının daha fazla olduğuna işaret ediyor.”