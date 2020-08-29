29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Müteahhitlere 25 milyar dolarlık Ukrayna fırsatı
Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna’nın 25 milyar dolarlık altyapı yatırımının Türk müteahhitler için fırsat olduğunu bildirdi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ukrayna Pazarı ve Yatırım-Ticaret İmkanları Semineri’nde konuşan Pehlivan şunları söyledi:
“Ukrayna’da 700 civarı Türk firması var. 3.6 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Türk yatırımcılar, en az 10 sektörde pazarın ilk 3 oyuncusundan biri. Türkiye, son 5 yılda Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Önümüzdeki 5 yılda Ukrayna hükümeti 25 milyar dolar altyapı yatırımı gerçekleştirecek. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından fırsat.”
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