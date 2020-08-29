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    29.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Müteahhitlere 25 milyar dolarlık Ukrayna fırsatı

    Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna’nın 25 milyar dolarlık altyapı yatırımının Türk müteahhitler için fırsat olduğunu bildirdi.

    Müteahhitlere 25 milyar dolarlık Ukrayna fırsatı

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Ukrayna Pazarı ve Yatırım-Ticaret İmkanları Semineri’nde konuşan Pehlivan şunları söyledi:

    “Ukrayna’da 700 civarı Türk firması var. 3.6 milyar dolarlık bir yatırım söz konusu. Türk yatırımcılar, en az 10 sektörde pazarın ilk 3 oyuncusundan biri. Türkiye, son 5 yılda Ukrayna’ya en fazla yatırım yapan ülke konumunda. Önümüzdeki 5 yılda Ukrayna hükümeti 25 milyar dolar altyapı yatırımı gerçekleştirecek. Bu da özellikle inşaat malzemeleri üreticileri ve ihracatçıları ile Türk müteahhitleri açısından fırsat.”

     

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