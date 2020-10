Naifoğlu Holding Class Petrol markasıyla yatırımda gaza bastı

2019 yılında yaşanan durağanlık, covid-19 salgını ile krize dönüşmüştü. Ancak hükümetin hem ekonomi hem de sağlık tarafında attığı adımlar, sürecin hızla atlatılmasına neden oldu. Bir çok şirket yeni yatırıma soyunurken, sektörde yerli markalar ön plana çıkmaya başladı.

ALANYA'YA İKİNCİ CLASS GELDİ

Türkiye genelinde 50 istasyonda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan, Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol de yatırım konusunda hızlı davranan markaların başında geldi. Türkiye'nin 81 iline yayılma hedefi olan Naifoğlu Holding, son olarak Class Petrol markasıyla Alanya'da ikinci istasyonunu faaliyete geçirdi.

ÇEŞME ISTASYONU YAKINDA ACILIYOR

Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde hızla büyüyen Class Petrol, yakın zamanda 'İzmir Çeşme' istasyonu ile de hizmet vermeye başlayacak.

E-5'E 5 İSTASYON GELİYOR

Class Petrol ayrıca İstanbul'da da büyümesini sürdürüyor. Şirket, İstanbul E-5 üzerinde toplam 5 istasyona ulaşmayı planlıyor. İstanbul’da Göztepe, Merter, Sefaköy, Tuzla ve Kozyatağı’nda yeni istasyonlar faaliyete geçecek.

ERDOĞAN'IN İSTİHDAM ÇAĞRISINA DESTEK

Akaryakıt sektörünün son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, sektörde yaşanan pandemi krizinin atlatılmaya başlandığını ve yılsonunda büyümenin gerçekleşeceğini söyledi. 2019 yılının sektör açısından durağan geçtiğini ifade eden Mahsun Uslu “2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yılsonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iş dünyasına istihdam çağrısını da hatırlatan Mahsun Uslu "Sayın Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinde şirketlere istihdam çağrısında bulundu. Biz bu çağrıya kayıtsız kalmıyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yüzlerce hatta binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağız" dedi.

ÜLKEMİZDE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN DEĞERLİDİR

Sektörde yerli şirketlerin güç kazandığını söyleyen Mahsun Uslu “Milli sermaye ülkemize her zaman değer katmıştır. Yerli ve yabancı markaların yatırımlarını artırması, istihdama neden olmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde taş üstüne taş koyan, yerli yabancı olsun değerlidir” açıklaması yaptı.



HER ANLAMDA KALİTELİ HİZMET



Sektörde ayakta kalabilmek için ayrıcalıklı olmak gerektiğini savunan Mahsun Uslu “Yalnızca ‘indirimli satış’ yetmiyor. İstasyonlarınızın, akaryakıtınızın ve marketleriniz kalitesi bile önemli… Tuvalet temizliği bile, müşterilerinizin sizi tercih etmesi için bir sebep” dedi. Class Petrol olarak indimli satış yaptıklarının da altını çizen Mahsun Uslu “Kar marjlarımızdan feragat ediyoruz. Müşterilerimiz bizden her anlamda kaliteli hizmet alıyor” açıklaması yaptı.



CLASS’TAN ALP KIRŞAN SÜRPRİZİ

Öte yandan yakın zamanda reklam filmi başlayacak olan Class Petrol, reklam yüzü olarak ünlü bir isim ile anlaştı. Class Petrol’ün yakında yayınlanacak olan reklam filminde sevilen isim Alp Kırşan oynayacak.

TÜRKİYE ENERJİDE YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

Class Petrol Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, Türkiye'nin Karadeniz'deki ilk milli derin deniz sondajını gerçekleştiren Fatih sondaj gemisinin, Sakarya Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu keşifle yepyeni bir döneme adım attığını söyleyen Mahsun Uslu "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elde edilen bu zafer tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Türk milletini gururlandıran bu tarihi başarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. Söz konusu gelişmenin cari açıkta büyük etkisi olan enerji maliyetlerinin bertaraf edilmesi bakımından büyük önem taşıdığını vurgulayan Mahsun Uslu "Enerji kullanımında büyük ölçüde dışa bağımlı olan ülkemizin, böylesine büyük bir rezervi keşfetmesi, hem ekonomimiz açısından hem de vatandaşımızın cebi açısından büyük önem arz etmektedir. Artık Türkiye bu alanda bir üst lige çıktı diyebiliriz" dedi.