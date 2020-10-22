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    HaberlerEkonomi Haberleri Naifoğlu Holding’den Class Petrol yatırımı
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    22.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Naifoğlu Holding’den Class Petrol yatırımı

    Naifoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Class Petrol yatırımlarını hızlandırdı. Türkiye’nin 81 iline yayılma hedefi olan Naifoğlu Holding, son olarak Class Petrol markasıyla Alanya’daki ikinci istasyonunu ile Çeşme ve Sefaköy istasyonlarını faaliyete geçirdi. Türkiye genelinde 50 istasyonda 2 bin 200 kişiye istihdam sağlayan Naifoğlu Holding’in İstanbul’da Göztepe, Merter, Tuzla, Bayramoğlu ile Sakarya, Aksaray, Çanakkale’de de yeni Class Petrol istasyonları açmayı planladığı belirtildi.

    Naifoğlu Holding’den Class Petrol yatırımı

    Akaryakıt sektörünün son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, pandeminin sektördeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmeye başlandığını ve yıl sonunda büyümenin gerçekleşeceğini söyledi. 2019 yılının sektör açısından durağan geçtiğini ifade eden Mahsun Uslu şunları söyledi: “2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yılsonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik.”

    İstihdam vurgusu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına istihdam çağrısını da hatırlatan Mahsun Uslu, “Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinde şirketlere istihdam çağrısında bulundu. Biz bu çağrıya kayıtsız kalmıyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yüzlerce hatta binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağız” dedi.

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