Naifoğlu Holding’den Class Petrol yatırımı

Akaryakıt sektörünün son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Naifoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Uslu, pandeminin sektördeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmeye başlandığını ve yıl sonunda büyümenin gerçekleşeceğini söyledi. 2019 yılının sektör açısından durağan geçtiğini ifade eden Mahsun Uslu şunları söyledi: “2020, dünya ve Türkiye açısından iyi bir yıl olarak başlamadı. Pandemi krizi ekonomiyi derinden etkiledi. Ancak alınan tedbirler sürecin kontrol altına alınmasına neden oldu. Biz sektör olarak bu yılsonunda az da olsa bir büyüme bekliyoruz. Satışlarımızda artış yaşanıyor. Bu minvalde yatırımlarımıza da hız verdik.”



İstihdam vurgusu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş dünyasına istihdam çağrısını da hatırlatan Mahsun Uslu, “Cumhurbaşkanımız pandemi sürecinde şirketlere istihdam çağrısında bulundu. Biz bu çağrıya kayıtsız kalmıyoruz ve yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yüzlerce hatta binlerce kişiye yeni istihdam sağlayacağız” dedi.