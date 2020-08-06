Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2020? Ücretsiz izin desteği ne zaman verilecek?

Corona virüs salgınından dolayı çeşitli ekonomik tedbirler alındı. Vatandaşlara çeşitli yardımlar verildi. Nakdi ücret desteği ödeme tarihi ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Peki temmuz ücretsiz izin desteği ne zaman verilecek?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."