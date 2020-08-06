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    06.08.2020 - 10:24 |

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2020? Ücretsiz izin desteği ne zaman verilecek?

    Ücretsiz izin desteği ile ilgili ayrıntılar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ödemelerinin başlayacağı tarih ile ilgili açıklama yaptı. İşte ücretsiz izin desteği ödeme tarihi...

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak 2020? Ücretsiz izin desteği ne zaman verilecek?

    Corona virüs salgınından dolayı çeşitli ekonomik tedbirler alındı. Vatandaşlara çeşitli yardımlar verildi. Nakdi ücret desteği ödeme tarihi ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Nakdi ücret desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Peki temmuz ücretsiz izin desteği ne zaman verilecek?

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

    "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

    Son dakika! Tatile gidenler bu kurala dikkat! 'En fazla 10 gün'Gelen bir son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, tatil dönüşü işbaşı yapacak olanları uyararak, "Dönüşte mutlaka maskelerini çıkarmamaları ve evde dahi sosyal mesafe ve maskeye dikkat etmeleri gerekiyor. Home ofis çalışanlar home ofis olarak devam etmeli, home ofis çalışamayacak durumda olanlar ise diğer çalışma arkadaşlarıyla sosyal mesafeyi koruyarak ve maske takarak muhatap olmalı" dedi.
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