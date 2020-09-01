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    HaberlerEkonomi Haberleri Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, nedir 2020? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?
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    01.09.2020 - 10:25 |

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, nedir 2020? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?

    Nakdi ücret desteği ile ilgili son dakika haberi geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki nakdi ücret desteği-ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek 2020?

    Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, nedir 2020? Ücretsiz izin maaşı ne zaman verilecek?

    Nakdi ücret desteğinin ödeneceği tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konu ile ilgili açıklama yaptı. Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin gerçekleştirileceği tarih açıklandı. İşte nakdi ücret ödemlerinin yapılacağı tarih...

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Eylül’de başlayacağını açıkladı.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

    Bakan Selçuk “Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül’de, 6-8 olanlara 9 Eylül’de yapılacak” ifadelerini kullandı.

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