Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu | İŞKUR ücretsiz izin maaş desteği sorgula

Nakdi ücret desteği ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemeleri neye göre yapılacak? İşte detaylar...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” dedi.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın da T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır.

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