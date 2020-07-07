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    HaberlerEkonomi Haberleri Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu | İŞKUR ücretsiz izin maaş desteği sorgula
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    07.07.2020 - 10:59 |

    Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu | İŞKUR ücretsiz izin maaş desteği sorgula

    Haziran ayına ait nakdi ücret desteği ödemelerini bekleyen vatandaşlar için beklenen haber Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte ücretsiz izin maaş desteği ödemeleri için belirlenen tarihler.

    Nakdi ücret desteği ödemeleri için tarih belli oldu | İŞKUR ücretsiz izin maaş desteği sorgula

    Nakdi ücret desteği ödemeleri için beklenen tarih yaklaşıyor. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler için verilen nakdi ücret desteği ödemeleri neye göre yapılacak? İşte detaylar...

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

    Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” dedi.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NEREYE YAPILACAK?

    Haziran ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacaktır. Sistemde IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlarımızın da T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılacaktır.

     

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Kıyma ve kırmızı et alırken bunlara mutlaka dikkat edinGıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, yüzde yüz dana eti adı altında satılan kıyma ve sucuk gibi ürünlere merdiven altı üreticiler tarafından sakatat ve kanatlı hayvan eti karıştırıldığını, kırmızı ette ise tartıda ağır basması için şırıngayla su enjekte edildiğini belirterek, yapılan hilelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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