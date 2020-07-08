Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? Haziran ayı Nakdi ücret desteği ödeme tarihleri

Nakdi Ücret Dedsteği ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüs sürecinde işten çıkarmaların yasaklanması ve kısa çalışma ödeneğine ek olarak ücretsiz izne ayrılan çalışanlar için devlet tarafından günlük 39,24 TL, aylık ise 1.177 TL ödeme yapılıyor. Peki Nakdi Ücret Desteği ödemeleri hangi tarihler arasında hesaplara yatırılacak?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ HANGİ TARİHLERDE HESAPLARA YATACAK?

Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri 8-10 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. İş yeri tarafından yapılan başvuru bilgileri ve IBAN numaralarına göre yapılan Nakdi Ücret Desteği Ödemeleri aynı zamanda IBAN bilgisi olmayan vatandaşların TC kimlik numaralarının son hanesine göre PTT üzerinden ödemeleri yapılıyor.