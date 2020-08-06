BİST1.091-0.11EURO8.471.12USD7.090.74ALTIN467.371.21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak
    ABONE OL
    06.08.2020 - 10:11 | | AA

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarın yapılmaya başlayacağını bildirdi.

    Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yarın yapılacak

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin ekonomik tedbirleri kapsamında bir çok uygulamayı hayata geçiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, salgın sürecinden maddi olarak olumsuz etkilenen vatandaşlar için Nakdi Ücret Desteğine devam ediyor.

    Bakan Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temmuz ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin yarından itibaren yapılmaya başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

    "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini yarından itibaren gerçekleştireceğiz. Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek."

    Esenyurt’ta kızlar tekme tokat birbirine girdiİstanbul Esenyurt’ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Altın fiyatları 6 Ağustos son dakika: Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları 6 Ağustos son dakika: Canlı gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    Tamamını devlet ödeyecek! 2 bin 868 lira...

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    3 renkteki dumanların anlamı ne?

    İl dışı tayin başvuru ekranı ne zaman açılacak 2020? MEB il dışı kontenjan listeleri açıklandı mı?

    İl dışı tayin başvuru ekranı ne zaman açılacak 2020? MEB il dışı kontenjan listeleri açıklandı mı?

    Sıradaki Haber