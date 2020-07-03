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    HaberlerEkonomi Haberleri Nakdi ücret ödemeleri 8 Temmuz’da başlayacak
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    03.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nakdi ücret ödemeleri 8 Temmuz’da başlayacak

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran dönemine ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 8-10 Temmuz tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

    Nakdi ücret ödemeleri 8 Temmuz’da başlayacak

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgiyi verdi:

    “15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için 8 Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da ödemeler yapılacak.”

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