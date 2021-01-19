Ne kadar emekli maaşı alırım? 2021 emekli maaşı sorgulama sayfası

Emekli olmak için gereken şartları yerine getiren, prim gün sayısını dolduranlar emekli aylığı hesaplamasını araştırıyor. Çalışma hayatlarını geride bırakacak olan binlerce vatandaş, emekli olduktan sonra ne kadar maaş alırım sorusuna yanıt arıyor. e-devlet ve SGK sayfalarından emekli maaşı sorgulama yapılabiliyor. İşte, 2021 emekli maaşı zamları...

2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Ocak ayı ile birlikte kamu görevlileri ve emeklilere yapılacak zam miktarları da belli oldu. 2021 Ocak ayı itibariyle geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış olacağı düşünülmüştü. Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları da netleşti.

Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış gerçekleşti.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

4A (SGK) emeklisi olacaklar “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgu yapabiliyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA...

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını görebilecekler. Sayfadan hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA...

4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

4C EMEKLİ AYLIĞI HESAPLAMA...