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    20.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Nesnelerin interneti ile işler hızlı büyüyor

    Vodafone’un IoT Spotlight 2020 araştırması, pandemi sürecinde nesnelerin internetinin (IoT) işletmelerin iş sürekliliğini sağladığını ve geleceğe hazırlanmaları için hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

    Nesnelerin interneti ile işler hızlı büyüyor

    Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin nesnelerin interneti olacağını belirtti. İşletmelerin yüzde 82’si de nesnelerin internetini kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırırken, yüzde 81’i pazar paylarını büyüttü.       

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Kovid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş süreçlerinde köklü değişimlere yol açtığını belirtti. İşletmelerin bu değişime adapte olmaları için destek verdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

    “Nesnelerin interneti, dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye’de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz. İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de nesnelerin interneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulu çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerimizle salgın sürecinde de işletmelerimizin iş sürekliliğini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz. Red Kontrol çözümümüzle işletmelerin üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan yönetmelerini sağlıyoruz.”

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