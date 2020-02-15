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    HaberlerEkonomi Haberleri Netaş siber güvenlik alanında %20 büyüdü
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    15.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Netaş siber güvenlik alanında %20 büyüdü

    Türkiye’de alanlarında lider yerli ve uluslararası pek çok şirkete siber güvenlik hizmeti veren Netaş, yeni oyun planıyla büyüme hızını artırdı. SOC ve NOC hizmetlerinin yanı sıra siber güvenlik ile ilgili tüm kanallarını ‘Yönetilen Hizmetler’ çatısı altında toplayan Netaş, son dört ayda hizmet verdiği şirket sayısını yüzde 20 artırdı.

    Netaş siber güvenlik alanında %20 büyüdü

    Netaş Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın, “2022 yılına kadar dünya ekonomisinin en az yüzde 60’ının dijitalleşmesi bekleniyor. Dijitalleşme arttıkça siber güvenliğin önemi ve farkındalık da artıyor. Netaş’ı pazardaki bu potansiyele hazırlayacak adımı attık ve tüm risk yönetimini tek elden sunacak bir yapıya kavuşturduk. Yeni stratejiyle çevikliğimizi artırdık. Son dört ayda da hizmet verdiğimiz büyük ölçekli şirket sayımızda büyüme yakaladık” dedi.

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