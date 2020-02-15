Netaş siber güvenlik alanında %20 büyüdü

Netaş Kurumsal Pazarlar Genel Müdürü Selda Parın, “2022 yılına kadar dünya ekonomisinin en az yüzde 60’ının dijitalleşmesi bekleniyor. Dijitalleşme arttıkça siber güvenliğin önemi ve farkındalık da artıyor. Netaş’ı pazardaki bu potansiyele hazırlayacak adımı attık ve tüm risk yönetimini tek elden sunacak bir yapıya kavuşturduk. Yeni stratejiyle çevikliğimizi artırdık. Son dört ayda da hizmet verdiğimiz büyük ölçekli şirket sayımızda büyüme yakaladık” dedi.