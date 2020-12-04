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04.12.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Netflix Türkiye’ye geliyor

Türkiye’deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, İstanbul’da ofis açacağını duyurdu.

Netflix Türkiye’ye geliyor

Dünya genelinde 195 milyon, Türkiye’de 3 milyon üyesi bulunan Netflix, ofisini 2021 yılının ikinci yarısında açacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, karara ilişkin olarak, “Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum” dedi. Netflix’in Kurucusu ve eş CEO’su Reed Hastings, “İstanbul’da ofis açacak olmak bizi gururlandırıyor” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise, “Ülkemizin özgün hikayelerini, 195 milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

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