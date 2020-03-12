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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası corona virüs endişeleriyle sert düşüşle kapandı
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    12.03.2020 - 00:05 | | AA

    New York borsası corona virüs endişeleriyle sert düşüşle kapandı

    New York borsası, Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tip corona virüsü (covid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirmesinin ardından çarşamba gününü sert düşüşle tamamladı.

    New York borsası corona virüs endişeleriyle sert düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 1.400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 5,86 azalışla 23.553,22 puana geriledi. Söz konusu değer kaybıyla endeks, 12 Şubat'ta kaydettiği 29.551,42 puanlık rekor kapanışının yüzde 20 gerisine düşerek teknik olarak "ayı piyasası"na girdi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 4,86 kayıpla 2.742,28 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 düşüşle 7.952,05 puana indi.

    Endekslerdeki sert düşüşte, Dünya Sağlık Örgütü'nün covid-19'u pandemi olarak nitelendirmesi ve salgının ekonomide yarattığı belirsizliğin devam etmesi etkili oldu.

    ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, bugünden itibaren gecelik işlemlerde piyasaya sunulacak nakit miktarını 175 milyar dolara çıkardı.

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