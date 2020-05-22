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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    22.05.2020 - 16:56 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

    Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,41 azalışla 24.474,12 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 2.945,90 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 9.280,60 puandan işlem görmeye başladı.

    Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ve son dönemde yeniden alevlenen ABD ve Çin arasındaki gerilimin piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

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