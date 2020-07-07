BİST119.5440.89EURO7.74-0.27USD6.860.00ALTIN395.850.53
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
    ABONE OL
    07.07.2020 - 17:44 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puanlık değer kaybetti ve yüzde 0,79 azalışla 26.078,48 puandan işlem gördü.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    S&P 500 endeksi, yüzde 0,67 düşüşle 3.158,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 kayıpla 10.397,84 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla ekonomik toparlanmaya ilişin endişeler piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

    Ekonomik toparlanmadan doğrudan faydalanacak hava yolu ve seyahat şirketlerinin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde en fazla kaybedenler arasında yer aldı.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, The Financial Times'a verdiği röportajda, Kovid-19 vakaları artmaya devam ettikçe ABD ekonomisinin toparlanmasının "engebeli" olacağını belirtti.

    Havai fişek kutusu alev alınca kaçacak yer aradılarAntalya’da düğün konvoyuna hazırlık sırasında içerisinde havai fişeklerin bulunduğu kutu alev aldı. Davetliler etrafa saçılmaya başlayan havai fişeklerden kaçmak için adeta yarıştı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Elazığ'ın Covid-19 vakası 16'ya yükseldi! 3 bina karantinaya alındı

    Elazığ'ın Covid-19 vakası 16'ya yükseldi! 3 bina karantinaya alındı
    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    Yüz binlerce çalışanı kapsıyor! O paraları faiziyle geri ödersiniz...

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    CHP'de kurultay kulisleri hareketli

    Son dakika... Diyanet'ten hac kararı!

    Son dakika... Diyanet'ten hac kararı!

    Sıradaki Haber