New York borsası düşüşle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,56 azalışla 26.719,77 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,58 düşüşle 3.207,70 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,90 kayıpla 10.455,10 puandan işlem görmeye başladı.

Dün günü yükselişle kapayan endeksler, beklenenden kötü gelen haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından aşağı yönlü bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 300 bine geriledi ancak beklentinin üzerinde bir seyir izledi.