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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    06.08.2020 - 16:51 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,20 kayıpla 27.147,46 puandan işlem gördü.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,19 düşüşle 3.321,32 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,05 azalışla 10.993,27 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde henüz anlaşmaya varılamaması etkili oldu.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 1 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 1 milyon 186 bine geriledi ve beklentilerin altında bir seyir izledi.

    Ölümden dönen doktor: Koronavirüs salgını böyle bitmezTürkiye'nin ilk Kovid vakalarından biriydi Dr. Selçuk Köse. Haftalarca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi, bir kez 6 dakika boyunca kalbi durdu, virüs beynine sıçradı, mide kanaması geçirdi. Ama o, meslektaşlarının yoğun çabalarıyla 35 gün sonra sağlığına kavuştu ve taburcu oldu. Ölümden dönen ve 4 ay boyunca uzak kaldığı hastalarına nihayet kavuşan Dr. Köse, maskesiz dolaşanlara tepkili: Dr. Köse, “Hastane çevresinde bile maske takmayan vatandaşlarımızı görüyorum. Bunlar beni çok üzüyor çünkü sırf bu yüzden ben neredeyse ölüyordum. Uyulacak kurallar belli ve çok basit. Bu kadar zor olmamalı.” dedi.
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