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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle açıldı
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    26.10.2020 - 16:58 | | AA

    New York borsası düşüşle açıldı

    New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

    New York borsası düşüşle açıldı

     

    Açılışta Dow Jones endeksi, 290 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,05 azalışla 28.038,25 puandan işlem gördü.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,96 düşüşle 3.432 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,82 azalışla 11.453,71 puandan işlem görmeye başladı.

    Endekslerdeki negatif seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkileriyle mücadeleye yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizlik etkili oldu.

    Kovid-19 vaka sayılarındaki artış başta Avrupa olmak üzere sıkı tedbirlerin yeniden uygulanmasını gündeme getirirken, ABD'de cuma ve cumartesi günlük yeni vaka sayısı 80 bini geçti.

    Ekonomik destek paketine ilişkin gelişmelerde ise Beyaz Saray yönetimi ile Demokratlar arasında henüz bir anlaşmaya varılamaması piyasaları endişelendirmeye devam etti.

    Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, katıldığı bir televizyon programında, ekonomik destek paketine ilişkin görüşmelerin yavaşladığını ancak hala devam ettiğini söyledi.

    Analistler, yeni haftada ABD'deki seçim süreci ve ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler ile ülkenin perşembe günü açıklanacak 3. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

    Heyelan anı cep telefonu kameraları ile kaydedildiHeyelan Çamlıhemşin ilçesi Komilo Köyü’nde meydana geldi. Köye giden ana yolda toprak kayması nedeniyle vatandaşlar durmak zorunda kaldı. Yola düşen taşların bitmesini bekleyen vatandaşlar henüz taşlar bitmeden bir anda toprak kütlesinin yola indiğine şahit oldu. O anlar ise cep telefonları kamaralarıyla anbean kaydedildi.
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