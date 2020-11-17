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17.11.2020 - 18:18 | | AA

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, güne düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,27 azalışla 29.570,21 puandan işlem gördü.

New York borsası düşüşle açıldı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 düşüşle 3.593,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 azalışla 11.880,30 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler bugün açılışta düşüş gösterdi.

Endekslerdeki negatif seyirde, Kovid-19 vaka sayıları ile beklentileri karşılayamayan makroekonomik veriler etkili oldu.

Kovid-19 vaka sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 11,5 milyona ulaştı. Vaka sayılarındaki hızlı artış önlemlerin yeniden sıkılaştırılmasını gündeme getirirken, ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri de artırdı.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ekimde aylık yüzde 0,3 artarak piyasa beklentilerinin gerisinde kaldı.

Analistler, tüketici harcamalarının artan Kovid-19 vakaları ve devlet desteğinin yetersizliği nedeniyle kısıtlandığını belirtti.

Ülkede sanayi üretimi ise ekimde aylık yüzde 1,1 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti.

Sanayi üretimindeki artışa rağmen analistler, artan Kovid-19 vakalarının üretimde aksamalara neden olabileceği ve toparlanmayı tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

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