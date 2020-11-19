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19.11.2020 - 18:10 | | AA

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, yeni tip koronavirüs (covid-19) vakalarındaki artış ve beklenenin aksine yükseliş gösteren haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verinin ardından güne düşüşle başladı.

New York borsası düşüşle açıldı

 

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,49 azalışla 29.293 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 düşüşle 3.555 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 azalarak 11.875 puandan işlem görmeye başladı.

Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle endeksler negatif bir seyri izledi.

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artışla bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü. New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu.

Aşı çalışmalarında ise olumlu gelişmelere ilişkin haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmasının ardından AstraZeneca'nın geliştirdiği aşı adayının da 2. aşama denemelerde yaşlılarda güçlü bağışıklık tepkisi oluşturduğu bildirildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Kasım ile biten haftada 742 bin seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

Haftalık işsizlik maaşı başvuruları son dönemde yakaladığı düşüş trendinin ardından ilk kez yükseliş gösterirken, Kovid-19 vakalarındaki artış ve yeniden uygulanmaya başlanan tedbirlerin söz konusu yükselişte etkili olduğu kaydedildi.

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