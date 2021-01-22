New York borsası düşüşle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,48 düşüşle 3.834,47 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalarak 13.485,12 puandan işlem görmeye başladı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından hafta ortasında piyasalarda kaydedilen hızlı yükseliş, yerini negatif bir seyre bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik yeni destek paketine ilişkin beklentilerin Biden yönetimiyle artmasına rağmen, salgının seyri endeksleri olumsuz etkiledi.

Dünya genelinde Kovid-19 vakalarındaki artış devam ederken, ABD'de hastalığın bulaştığı kişi sayısı 25 milyonu aştı.

Salgına ilişkin endişeler artarken, Biden'ın görevdeki ilk gününde gündemi Kovid-19'la mücadele oldu.

Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, ABD'de Kovid-19 konusunda "kara kış"ın yaşandığını, gelecek aya kadar ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 500 bini bulabileceğine ve işlerin iyileşmeden önce kötüleşeceğini ifade etti.

Salgınla mücadeleye yönelik bir dizi kararname imzalayan Biden, destek paketinin de en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Biden'ın bugün de gıda desteği ve Kovid-19 salgını sürecinde çalışanların haklarının artırılmasına ilişkin iki kararname imzalaması bekleniyor.

Öte yandan Biden'ın Hazine Bakanlığına aday gösterdiği eski ABD Merkez Bankası (Fed) Janet Yellen'ın atamasının da Senato'da onaylanması bekleniyor.