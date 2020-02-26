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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    26.02.2020 - 00:40 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, koronavirüs (Kovid-19) salgınının dünya genelinde yayılmasıyla salı gününü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 870,44 puan (yüzde 3,15) kayıpla 27.081,36 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi, yüzde 2,96 azalışla 3.130,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,77 düşüşle 8.965,61 puana indi.

    Kovid-19 salgınına ilişkin endişelerin etkin olduğu New York borsasında, Dow Jones endeksi haftanın ilk işlem gününde 1.000 puanın üzerinde kayba uğramıştı.

    Piyasalardaki endişeler devam ederken, Amerikan devlet tahvillerine yönelik talep, salgının küresel ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik beklentilerle arttı ve tahvil getirileri rekor seviyelere geriledi.

    ABD'de 10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi, gün içerisinde yüzde 1,322'ye düşerek tüm zamanların en düşük seviyesini gördü. Ülkede 30 yıl vadeli devlet tahvili getirisi de 21 Şubat'ta kaydettiği rekorunu tazeledi ve yüzde 1,798'e geriledi.

    ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri, Kovid-19 salgınının ABD'de de yayılmasının beklendiği ve salgına karşı hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.
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