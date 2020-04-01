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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    01.04.2020 - 00:03 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, salı gününü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,8 azalışla 21.917,16 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 2.586,88 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1 azalışla 7.700,1 puana düştü.

    Endekslerdeki aşağı yönlü seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve salgının etkilerine ilişkin endişeler etkili oldu.

    Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 177 bin 452’ye, ölü sayısı ise 3 bin 440'a yükseldi.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi, martta 12,6 puan azalarak 120 seviyesine düştü ve Temmuz 2017'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

    Avcılar'da faaliyetine devam eden kıraathaneye polis baskınıİstanbul Avcılar'da yayınlanan genelgeye rağmen faaliyette olan kıraathaneyi polis ve zabıta ekipleri bastı. İçeride bulunanlara para cezası kesilirken, dükkan mühürlendi.
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