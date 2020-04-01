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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    01.04.2020 - 23:24 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınına ilişkin endişelerle günü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 1000 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 4,44 azalışla 20.943,37 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 4,31 kayıpla 22.473,28 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 4,41 azalışla 67.360,58 puana düştü.

    Kovid-19 salgının etkisi ABD'de bugün açıklanan ekonomik verilere de yansıdı. Ülkede, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat sanayi endeksi, Kovid-19 salgını ve enerji piyasasındaki oynaklığın etkisiyle mart ayında 49,1 değerine düştü. ABD'de özel sektör istihdamı ise mart ayında 27 binlik azalış gösterdi.

    Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün, Kovid-19 salgınına ilişkin önümüzdeki iki haftanın çok zorlu geçeceği uyarısında bulunurken, Beyaz Saray yetkilileri salgın nedeniyle ABD'de 100 bin ile 240 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini öngörmüştü.

    Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım, İtalya'ya ulaştıTürkiye'nin, Avrupa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki İtalya'ya yardım malzemeleri, başkent Roma'ya ulaştı.
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