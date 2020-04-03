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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    03.04.2020 - 23:18 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,7 azalışla 21.052,53 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,5 kayıpla 2.488,18 puana ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,5 azalışla 7.373,08 puana düştü.

    Borsadaki düşüşte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin devam etmesi etkili oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, Kovid-19 salgınının etkisiyle martta 701 bin azalarak Eylül 2010'dan bu yana ilk kez düşüş gösterdi ve işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi.

    MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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