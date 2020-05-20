20.05.2020 - 00:09 | | AA
New York borsası düşüşle kapandı
New York borsası, günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 390 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,6 azalışla 24.207 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.923 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 azalışla 9.185 puana düştü.
Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katılan gençlerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" dedi.