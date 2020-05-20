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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    20.05.2020 - 00:09 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, günü düşüşle tamamladı.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 390 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,6 azalışla 24.207 puana geriledi.

    S&P 500 endeksi yüzde 1,1 kayıpla 2.923 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,5 azalışla 9.185 puana düştü.

    Bakan Albayrak, geleceğin yazılımcılarına seslendiHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon İstihdam Projesi'ne katılan gençlerin yer aldığı videoyu paylaşarak, "Geleceğin yazılımcıları olarak bu toprakların kodlarını siz yazacaksınız. Parlak zekalarınızla bir ülkenin geleceğini aydınlatıyorsunuz" dedi.
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