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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
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    18.09.2020 - 00:04 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalışla 27.901,78 puana geriledi.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.357,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalarak 10.910,28 puana düştü.

    ABD Merkez Bankasının (Fed) dün açıkladığı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları sonrası New York borsasında endeksler, teknoloji hisselerinin öncülüğünde negatif bir seyir izledi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomide yarattığı belirsizlik ve beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler de endekslerdeki aşağı yönlü seyirde etkili oldu.

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın 27 Ağustos'ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakıldığı belirtilmişti. Ekonomiye ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, 2023'e kadar faiz oranlarında değişikliğe gidilmesinin beklenmediği dikkati çekmişti.

    Fed Başkanı Jerome Powell ise FOMC kararlarının ardından düzenlediği basın toplantısında, ekonomik toparlanmaya ilişkin belirsizliklere işaret etmişti.

    Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Eylül ile biten haftada 33 bin kişi azalarak 860 bine geriledi, ancak beklentilerin üzerinde bir seyir izledi.

    ABD'de konut başlangıçları da ağustosta beklenenden fazla azaldı. Ülkede konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 5,1 azalarak 1 milyon 416 bine düşerken, inşaat izinleri aynı dönemde yüzde 0,9 azalışla 1 milyon 470 bine geriledi.

    Enes Batur iddialara yanıt verdiEnes Batur cep telefonuyla çektiği bir açıklama videosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Batur, karantinadan kaçtı iddialarına yanıt verdiği videosunda şu ifadelere yer verdi:"Benimle ilgili asılsız şeyler paylaşılıyor. Olayı en başından beri anlatıyorum. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde korona testi yapılmaya gittim hastaneye, test yapıldım. Test yapıldıktan sonra direk eve geldim. Akşam saatlerinde test sonuçlarım pozitif çıktı. O günden bu güne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim ve namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var, evden çıkmadığıma dair. HES uygulamam var, 7/24 konumumu gösteriyor. Şahitlerim var ve yemin ederim hiçbir şekilde evden çıkmadım."
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