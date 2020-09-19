BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası düşüşle kapandı
    ABONE OL
    19.09.2020 - 00:02 | | AA

    New York borsası düşüşle kapandı

    New York borsası, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,88 azalışla 27.657,42 puana geriledi.

    New York borsası düşüşle kapandı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 1,18 kayıpla 3.317,43 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,07 azalışla 10.793,28 puana düştü.

    Teknoloji hisselerindeki satışlar devam ederken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün, Alphabet'in hisseleri yüzde 2'nin ve Microsoft'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

    ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya kıyasla 4,8 puan artarak 78,9'a çıktı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkili olduğu nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşan tüketici güven endeksinin, eylülde 75 değerini alması öngörülüyordu.

    Ülkede cari işlemler açığı ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolara yükseldi. Cari açık, söz konusu dönemde 2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

    Son Dakika: Ankara Elmadağ'da fabrikada korkutan patlamaGelen son dakika haberine göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir mobilya fabrikasında patlama meydana geldi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Aleyna Çakır olayı nedir, neden öldü? Ümitcan Uygun neler söyledi, Aleyna Çakır olayında son durum nedir?

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    2020-2021 Okullar saat kaçta başlayacak? Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül 2020'de başlayacak mı?

    Sıradaki Haber