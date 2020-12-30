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30.12.2020 - 00:25 | | AA

New York borsası düşüşle kapandı

New York borsası, günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,22 düşüşle 30.335,67 puana geriledi.

New York borsası düşüşle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 kayıpla 3.727,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,38 azalışla 12.850,22 puana indi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ekonomik destek paketine dair belirsizliğin ortadan kalkmasıyla hafta başından bu yana pozitif bir seyir izleyen endeksler, Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarının Senatoya takılmasıyla düşüş gösterdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı bloke etti.

McConnell, hafta içinde konuyu ele alacaklarını ve yüksek nakit desteği içeren yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini söyledi.

McConnell'ın açıklamalarına Twitter hesabından tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump ise söz konusu tasarının "bir an önce" Senatoda geçirilmesi gerektiğini belirtti.

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