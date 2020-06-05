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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası kapanışta karışık seyretti
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    05.06.2020 - 00:00 | | AA

    New York borsası kapanışta karışık seyretti

    New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı.

    New York borsası kapanışta karışık seyretti

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,05'lik artışla 26.281,82 puana çıktı.

    S&P 500 endeksi, yüzde 0,35 kayıpla 3.112 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 azalışla 9.615,81 puana düştü.

    Ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlikle hafta başından bu yana pozitif bir havanın etkili olduğu Amerikan borsası, bugün satış ağırlıklı bir seyir izledi.

    Endekslerdeki negatif seyirde, beklenenden kötü gelen ekonomik veriler belirleyici oldu.

    ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Söz konusu beklenti, 1 milyon 800 bin olarak açıklanmıştı.

    Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladıYeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında geçilen normalleşme sürecinde, Dalaman Havalimanı'nda uçuşlar başladı. Havalimanına inen ilk uçak, Pegasus Hava Yolları'na ait İstanbul-Dalaman seferi oldu.
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