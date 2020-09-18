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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle açıldı
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    18.09.2020 - 17:55 | | AA

    New York borsası karışık seyirle açıldı

    New York borsası, haftanın son işlem gününe karışık seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 27.864,67 puandan işlem gördü.

    New York borsası karışık seyirle açıldı

     

    S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 3.359,42 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 10.956,50 puandan işlem görmeye başladı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi istenen teşvik paketine ilişkin belirsizlik endekslerin dalgalı bir seyir izlemesinde etkili oldu.

    Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.

    Garajda komşu çocuğuna dayak!Gaziantep'te Yüksel-Mehmet K., oğullarının kavga ettiği komşularının 10 yaşındaki oğlu Muhammet Uğur K.'yi yaşadıkları aprtmanın garajında tekme tokat dövdü. Yüksel K.'nin saçını tutup tokatladığı çocuğun yüzüne, Mehmet K. terlikle vurdu. Dakikalarca süren dayak, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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