New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 yükselişle 3.359,42 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,42 artışla 10.956,50 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile salgınla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi istenen teşvik paketine ilişkin belirsizlik endekslerin dalgalı bir seyir izlemesinde etkili oldu.

Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı, "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesinin yasaklanacağını duyurdu.