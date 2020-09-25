New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,24 azalarak 3.238,80 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,08 artışla 10.681,06 puandan işlem görmeye başladı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve salgının ekonomide yarattığı belirsizlik etkili oldu.

Salgının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine dair beklentiler de devam ederken, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, dün yaptığı açıklamada, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Kovid-19 teşvik paketine ilişkin müzakerelerin yeniden başlaması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri, ağustosta bir önceki aya göre beklenenden az bir yükseliş göstererek yüzde 0,4 artışla 232,8 milyar dolara çıktı.