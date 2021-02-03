New York borsası karışık seyirle açıldı

S&P 500 endeksi yüzde 0,18 yükselişle 3.833,35 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 artarak 13.695,60 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında hafta başından bu yana yükseliş gösteren endeksler, bugün açılışta karışık bir seyir izledi.

ABD'li teknoloji şirketleri Amazon ve Alphabet'in dün açıklanan dördüncü çeyrek bilançolarının ardından S&P 500 ve Nasdaq endeksleri yükseliş gösterdi.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un 2020'nin dördüncü çeyreğine ait bilançosu, şirketin çeyreklik gelirinin ilk kez 100 milyar doları aştığını ortaya koydu. Amazon'un satışları, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44 artarak 125,6 milyar dolara ulaştı. Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un ise bu yılın üçüncü çeyreğinde görevinden ayrılacağı duyuruldu.

Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in geliri de 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 56,9 milyar dolara çıktı.

ABD'li teknoloji şirketlerinin beklenenden iyi gelen bilançolarının yanı sıra GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerin hafiflemesi de piyasaları olumlu etkiledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, piyasalarda GameStop ve benzeri hisselerin neden olduğu oynaklığı görüşmek üzere regülatörlerle bu hafta bir toplantı gerçekleştirmesi beklenirken, söz konusu toplantıya ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), ABD Merkez Bankası (Fed), New York Fed ile ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) başkanlarının katılacağı belirtiliyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik pazartesi günü bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın daha küçük bir pakete sıcak bakmadığı belirtiliyor.

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar ise ekonomik destek paketini Cumhuriyetçilerin desteği olmadan geçirme hazırlığı yapıyor.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, özel sektör istihdamı, ocakta 174 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir seyir izledi.