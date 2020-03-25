BİST89.063-0,25EURO61,01USD 6,430,05ALTIN332,93-0,91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle kapandı
    ABONE OL
    25.03.2020 - 23:25 | | AA

    New York borsası karışık seyirle kapandı

    New York borsası, günü karışık seyirle kapadı.

    New York borsası karışık seyirle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,3 artışla 21.187,29 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi de yüzde 1,26 artarak 2.478,13 puana çıktı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,45 azalışla 7.384,3 puana geriledi.

    Dow Jones ve S&P 500 endekslerindeki yükselişte, Beyaz Saray ve Kongre'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine karşı hazırlanan 2 trilyon dolarlık teşvik paketinde anlaşmaya varması etkili oldu.

    Manisalı uzman onbaşı PENÇE-3 Harekatında şehit düştüTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen PENÇE-3 Harekatı sırasında şehit düşen Uzman Onbaşı Onur Karakaya’nın ailesine acılı haber verildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlayacak?

    Okullar ne zaman açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlayacak?

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayında mı?

    Sıradaki Haber