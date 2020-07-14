New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 kayıpla 3.155,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,13 azalışla 10.390,84 puana düştü.

Yeni haftaya pozitif başlayan endeksler, gün içerisinde karışık bir seyir izledi. Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış ve bu artışın ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili oldu.

Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 3,4 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 138 bin 57'ye yükseldi.

ABD'nin California eyaletinde, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle restoran, bar ve sinema salonu gibi işletmelerde kapalı mekan faaliyetlerinin durdurulması talimatı verildi.