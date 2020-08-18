New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,30 artarak 3.383,10 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 1 kazançla 11.129,73 puana ulaştı.

Güne yükselişle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlik ile ABD ve Çin arasındaki gerilime dair endişelerin etkisiyle kapanışa doğru karışık bir seyir izledi.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında teşvik paketi üzerindeki anlaşmazlık sürerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ABD Posta Servisine (USPS) yönelik bir bütçe teklifini gündeme aldığını belirterek, normalde eylülde tatili sona erecek Temsilciler Meclisi üyelerini Washington DC'ye çağırdı.

Ülkede, 3 Kasım'daki seçimlerin Kovid-19 nedeniyle "posta yoluyla" yapılması tartışmaları devam ederken, devlete ait USPS'ye sağlanan fonlar gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söylemişti. Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda ise Demokratlar'ın teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalmaları durumunda bu fonu verebileceklerini belirtti.

ABD ve Çin arasındaki gerilim de gündemdeki yerini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ağustos'ta, TikTok uygulamasının sahibi Çinli teknoloji şirketi ByteDance'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik bir kararname yayımlamıştı.

ABD yönetimi son olarak Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Amerikan teknolojisine erişimini engellemeyi amaçlayan kısıtlamalarını artırdı ve şirketin 38 iştirakini ekonomik kara listeye aldığını duyurdu.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi imalat endeksi, ağustosta 3,7 değerine düşerek piyasa beklentisinin altında bir seyir izledi.