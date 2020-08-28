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    HaberlerEkonomi Haberleri New York borsası karışık seyirle kapandı
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    28.08.2020 - 00:04 | | AA

    New York borsası karışık seyirle kapandı

    New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın mesajlarının ardından günü karışık seyirle tamamladı.

    New York borsası karışık seyirle kapandı

     

    Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puan değer kazandı ve yüzde 0,57 artışla 28.492,27 puana yükseldi.

    S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artarak 3.485,65 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,34 azalışla 11.625,34 puana geriledi.

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda verdiği mesajlar ve bugün açıklanan makroekonomik veriler, piyasalar üzerinde etkili oldu.

    Powell, Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın ortalama yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurdu.

    Güçlü istihdam piyasasına odaklanacaklarını vurgulayan Powell, istihdam için sayısal bir hedef belirlemenin akıllıca olmadığına inandıklarını, maksimum istihdamın "geniş tabanlı ve kapsayıcı bir hedef" olduğunu söyledi.

    Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 31,7 küçüldü.

    Aşağı yönlü revize edilen ABD ekonomisinin büyüme verisine ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 32,5 daralma yönündeydi.

    ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 22 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 6 bine geriledi. Başvuru sayısının geçen hafta 1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

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