New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 artarak 3.465,40 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,37 kazançla 11.548,28 puana çıktı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Ekonomik destek paketine ilişkin görüşmeler gündemdeki yerini korurken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün verdiği bir röportajda, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce bir anlaşmaya varma olasılığının olduğunu, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki Cumhuriyetçileri harekete geçirmesi gerektiğini ifade etti.

Analistler, piyasaların ekonomik destek paketi üzerinde anlaşma sağlanacağına inandığını ancak tek sorunun paketin boyutu ile zamanlaması olacağını belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde bir önceki aya göre 0,1 puanlık sınırlı bir artışla 53,3'e çıktı ve 21 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü PMI da ekimde piyasa beklentilerini geride bırakarak aylık 1,4 puan artışla 56'ya yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da aynı dönemde 1,2 puan artarak 55,5 oldu ve 20 ayın zirvesine çıktı.