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07.11.2020 - 00:47 | | AA

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, ABD'de seçim sonuçlarına ilişkin belirsizlikle haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,24 kayıpla 28.323,20 puana geriledi.

New York borsası karışık seyirle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,04 kayıpla 3.509,04 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artışla 11.895,23 puana çıktı.

Endekslerdeki dalgalı seyirde, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin sonuçlarına ilişkin belirsizlik etkili oldu.

Ülkede "salıncak eyaletler" olarak bilinen Pensilvanya, Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Nevada ve Alaska'daki oy sayım işlemlerinin devam etmesi nedeniyle seçim sonuçları henüz netlik kazanmadı.

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege sayısına ulaştı.

Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada ve Arizona'da Biden'ın ipi göğüslemeye daha yakın olduğu kaydedildi.

Ülkedeki seçim belirsizliğine rağmen, New York borsasında endeksler nisan ayından bu yana en iyi haftalık performansı gösterdi. Dow Jones endeksi bu hafta yüzde 6,9 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 7,3 ve Nasdaq endeksi yüzde 9'lık artış kaydetti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, ekimde 638 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 6,9'a düştü.

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