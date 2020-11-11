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11.11.2020 - 00:30 | | AA

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,90 artışla 29.420,92 puana yükseldi.

New York borsası karışık seyirle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 3.546,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 azalışla 11.553,86 puana indi.

Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş görüldü.

ABD'li teknoloji şirketlerinden Zoom'un hisseleri yüzde 9'luk kayıp yaşarken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün, Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.

Salgın cephesinde ise Kovid-19'a yakalananların sayısının 10 milyonun üstüne çıktığı ABD'de, günlük pozitif vaka sayısının yakın zamanda 200 bini aşabileceği iddia edildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde sınırlı bir yükseliş göstererek 6 milyon 436 bine çıktı ancak piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.

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