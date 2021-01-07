New York borsası karışık seyirle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,60 artarak 3.749,08 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,61 azalışla 12.740,79 puana indi.

Endekslerdeki karışık seyirde, Georgia'da yapılan ikinci tur Senato seçimleri ile ABD’nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin düzenlediği gösterilerde yaşanan gelişmeler etkili oldu.