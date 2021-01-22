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22.01.2021 - 00:31 | | AA

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 azalışla 31.176,01 puana geriledi.

New York borsası karışık seyirle kapandı

 

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarak 3.852,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 yükselişle 13.530,92 puana çıktı.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından çarşamba gününü ralliyle tamamlayan S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazeledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve neden olduğu ekonomik krizle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni destek paketi, piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Başkanı Joe Biden, görevinin ilk gününde Kovid-19 salgınıyla mücadele stratejisini açıklarken, destek paketinin en yakın zamanda onaylanması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını ifade etti.

Bakan Soylu'dan '1000 Şehidimiz için 1000 Su Kuyusu' kampanyasına destekİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin son 3 yılda dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi olduğunu belirterek, "Biz dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama buna inanıyorum ki biz dünyanın en vicdanlı ülkesiyiz, en merhametli ülkesiyiz, en merhametli milletiyiz." dedi.
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